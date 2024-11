Lecce, cade da impalcatura di un edificio in costruzione: morto

A Lecce un uomo è morto dopo essere caduto da un'impalcatura mentre si trovava all'ultimo piano di un edificio dove è in fase di realizzazione un complesso residenziale. Si tratterebbe di un ingegnere titolare di uno studio tecnico che era sul posto per fare un preventivo in previsione di un appalto con la ditta che sta realizzando i lavori. L'incidente sul lavoro è avvenuto in pieno centro cittadino. Il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto i carabinieri e gli ispettori dello Spesal per accertare la dinamica e stabilire le responsabilità.