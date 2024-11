Reggio Emilia: morta Lia Ferrarini, l'ultima figlia dell'industriale dei prosciutti

La caduta le avrebbe causato un enorme trauma cranico, che le è risultato fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lei non c'era più nulla da fare. I carabinieri e gli uomini della medicina del Lavoro ora stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire la dinamica della tragedia e capire cosa possa essere accaduto. Lia Ferrarini lascia nel dolore la sua grande famiglia, molto nota nel settore agroalimentare e nel tessuto della città.