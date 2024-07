È morto Benito Nonino, trasformò la grappa da liquore d'osteria a prodotto raffinato

È morto Benito Nonino, fondatore delle omonime distillerie per la produzione di grappa. Aveva 90 anni, e, insieme con la moglie, Giannola, aveva fatto diventare la piccola azienda di famiglia che produceva "sgnapa" in un marchio noto in tutto il mondo. Benito Nonino è morto nella sua casa di Percoto, centro in provincia di Udine dove era nato il 6 febbraio 1934.