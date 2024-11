Addio a Enrico Citterio, l'imprenditore dei salumi morto a 99 anni

Il nonno di Enrico inventò una ricetta per produrre e conservare la carne di maiale, il salame di Milano, un prodotto pensato per far arrivare lontano quei sapori, per gli italiani che emigravano cercando fortuna oltreoceano. Una storia che attraversa cinque generazioni di imprenditorialità famigliare, rendendo il nome Citterio conosciuto in tutto il mondo.