Ad Afragola, nel Napoletano, un operaio italiano di 43 anni è morto sul colpo dopo essere precipitato dal terzo piano di uno stabile in costruzione. La tragedia risale a circa un'ora fa: sul posto, tra i civici 39 e 41 di via Roma, sono intervenuti i carabinieri dopo la segnalazione di un incidente sul lavoro. I militari dell'arma sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto.