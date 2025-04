Bari, 32enne muore in un incidente stradale: un prete l'avrebbe travolta senza fermarsi

Un sacerdote della provincia di Bari è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso in relazione alla morte della 32enne Fabiana Chiarappa, soccorritrice del 118 e rugbista, deceduta in un incidente sulla strada che collega i comuni di Turi e Putignano. La 32enne era in sella alla sua moto quando sarebbe stata colpita da un'auto, guidata dal sacerdote, che l'ha fatta finire fuori strada. Il prete non si sarebbe fermato a prestare soccorso dopo l'incidente. L'uomo è già stato sentito dalla pm titolare del fascicolo, Ileana Ramundo.