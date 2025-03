Svolta sugli autovelox, tutti i dispositivi approvati dal 2017 saranno omologati: stop ai ricorsi

Stop in vista ai ricorsi contro le multe per gli autovelox. Tutti i dispositivi approvati dal 13 giugno 2017 in poi sono infatti da ritenersi omologati. Lo prevede, nelle disposizioni transitorie, il decreto in arrivo dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inviato a Bruxelles. "A luglio diventerà quindi operativo, mettendo fine a polemiche e ricorsi", spiega l'Associazione amici e sostenitori della polizia stradale.