Rovigo, torna Fleximan: abbattuto il decimo autovelox nel Polesine, il primo del 2025

Il primo autovelox dell'anno è stato abbattuto nel Polesine. A darne la notizia il sindaco di Porto Tolle (Rovigo), Roberto Pizzoli. "Il velox posizionato sulla Provinciale che collega la Romea al nostro territorio, di proprietà del Comune di Taglio di Po è stato tagliato", l'annuncio, con tanto di foto, del primo cittadino su Facebook. E di seguito circa 200 commenti di automobilisti per lo più esultanti. L'"eroe" anti-multe è dunque tornato: nella notte del 30 gennaio ha abbattuto di netto, con una tecnica ormai consolidata, il dispositivo di controllo dell'alta velocità. E' il decimo caso nel Polesine dal 2023; l'ultimo risaliva a metà dicembre. Indagano i carabinieri.



Il sito di informazione locale Rovigo.news, che elenca le ultime gesta di Fleximan, (l'ultimo attacco di metà dicembre a Rivà di Ariano nel Polesine; prima Taglio di Po ed Ariano nel Polesine; doppio assalto a Bosaro; ancora a Taglio di Po e Baruchella; il quartultimo in ordine di tempo quello di Corbola; il terzultimo a Rosolina), sull'ultimo episodio parla "non un fatto isolato, ma un disegno ben preciso contro le installazioni fisse" di controllo della velocità.



L'ultimo autovelox abbattutto, tra l'altro, secondo Il Gazzettino, "era relativamente recente e riusciva a captare le infrazioni di velocità in entrambe le direzioni di marcia".



Indagano i carabinieri, che verificano le telecamere di videosorveglianza della zona, a caccia del giustiziere degli autovelox.