Concorso docenti di sostegno 2025, 30 posti a Bolzano: come fare domanda

I candidati in possesso dei requisiti richiesti nel bando possono presentare la propria istanza di partecipazione al concorso in una unica regione per le distinte procedure su sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado. La domanda va redatta su carta semplice. A tale proposito, su può utilizzare il modello "Concorso straordinario 2024" disponibile sul sito della Provincia di Bolzano – Formazione. La richiesta va inviata entro e non oltre le ore 24:00 del 20 gennaio 2025 all'intendenza scolastica italiana mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec: assunzionedocenti@pec.prov.bz.it. In alternativa, può essere inviata tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo assunzionedocenti@provincia.bz.it. In entrambi i casi bisogna allegare copia di un documento di riconoscimento. Attenzione: per la partecipazione al concorso bisogna pagare un diritto di segreteria pari a 10,00 (dieci) euro tramite il sistema pagoPA, utilizzando il portale ePays e scegliendo: la sezione "Pagamenti Online pagoPA", l'Ente "Provincia Autonoma di Bolzano", il servizio "Spese diritti amministrativi", la tipologia di versamento "Concorsi Intendenza scolastica Italiana". Bisogna indicare come causale del versamento la dicitura: "Concorso sostegno 2024" e compilare i campi presenti nella maschera.