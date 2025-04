Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta, amore esplosivo in America

Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta hanno deciso di trascorrere le vacanze pasquali in America. Prima tappa: Miami, per alcuni giorni di relax, amici e avventure su quattro ruote. Maddox, con il suo skateboard, è stato protagonista delle storie Instagram di Melissa, mentre mamma e fidanzato si sono concessi selfie di coppia sulla spiaggia e cene indimenticabili. Dopo la coppia ha proseguito il tour nella Repubblica Dominicana, soggiornando in un lussuoso resort. Tra palme, sabbia dorata e sport come l’equitazione e i campi da golf, Melissa ha sfoggiato look estivi impeccabili con costumi che esaltavano la sua abbronzatura.