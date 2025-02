Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta hanno festeggiato l’amore a Dubai. Ma tra coccole di coppia e baci sotto il sole, c’è stato tempo anche per una torta di compleanno. Quello del rampollo della fabbrica di armi che ha spento 28 candeline. Per Carlo un dolce a tema con pistola e proiettili in pasta di zucchero. Al suo fianco la ex velina, che ha compiuto 39 anni pochi giorni prima, più innamorata che mai lo guardava con occhi sognanti.