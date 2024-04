Melissa Satta paparazzata a Madrid con Carlo Gussalli Beretta

Tgcom24

Non sono passati inosservati Melissa Satta, 38 anni compiuti a febbraio, e Carlo Gussalli Beretta all’aeroporto di Linate diretti in Spagna. Giovani e belli sono stati fotografati dai fan insieme a una compagnia di amici e poi i paparazzi li hanno seguiti a Madrid e pizzicati a pranzo insieme per uno scambio fitto di confidenze. Girando per la città si sono scattati selfie e divertiti, e si dice che lui per partecipare a questo viaggio abbia rinunciato al compleanno di un caro amico.

Chissà se Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta si sono raccontati le loro travagliate e finite storie d’amore. La ex velina è reduce dalla fine della relazione con il tennista Matteo Berrettini (paparazzato a sua volta con una bionda). Con lui ha vissuto un rapporto intenso ma complicato: da subito nel mirino degli hater la Satta è stata accusata di essere una distrazione per lo sportivo e nonostante Berrettini abbia difeso Melissa, il peso delle critiche ha giocato un ruolo importante nella loro love-story. Carlo Gussalli Beretta ha chiuso in sordina con Giulia De Lellis. L’erede della famiglia Beretta e l’influencer alle voci di crisi non hanno mai risposto lasciando che in silenzio calasse il sipario. “Si sono lasciati già da tempo” confida un amico. Del resto, la De Lellis è uscita da poco allo scoperto con il nuovo fidanzato, Giano Del Bufalo.

Si dice che la famiglia di Carlo Gussalli Beretta non abbia mai approvato del tutto la storia del rampollo con Giulia De Lellis, ma cosa ne penserà della possibilità di una liaison con Melissa Satta? Carlo ha alle spalle una relazione con Dayane Mello, la Satta un matrimonio finito con Kevin Prince Boateng e un breve flirt con Mattia Rivetti. A Madrid è sbocciata una nuova coppia dello showbiz o si tratta solo di una bella amicizia sbocciata sotto il sole spagnolo?