Sono sorridenti e spensierati Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo durante la spesa in un supermercato. I due hanno un look super casual, lui con maglietta bianca, pantaloncini e stivaletti di cuoio, lei con maxi t-shirt, giubbotto in pelle, ciabatte e calzini. Scelgono tra gli scaffali cosa comprare ed escono dal negozio con due sacchetti pieni. Il noto antiquario romano, fratello dell'attrice Diana Del Bufalo , tiene una mano sulla spalla dell'influencer con cui da qualche tempo fa coppia. I due hanno trascorso alcuni giorni nel castello della Cecchignola, nella periferia Sud di Roma, recentemente ristrutturato dall'architetto Dario Del Bufalo.

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo hanno debuttato pubblicamente come coppia partecipando insieme a una mostra a Palazzo Erizzo Ligabue a Venezia. Una foto pubblicata sulla pagina social della struttura che li ritrae elegantissimi e abbracciati è la prima immagine ufficiale del loro amore. I due però avevano seminato qualche indizio nei giorni precedenti. L'influencer aveva condiviso l'elegante mise en place di un tavolo di un ristorante, accompagnano l'immagine con due bufali e un cuore bianco. In un'altra foto si vede una mano maschile su cui si riconosce facilmente uno dei tanti tatuaggi di Giano. L'antiquario invece ha postato una storia sfocata, in cui lo si vede baciare una ragazza: non si distingue il volto di lei, ma le fattezze sono inconfondibilmente quelle di Giulia.

La fine della storia d'amore di Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta

Non si sa da quanto stiano insieme Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo, né come si siano conosciuti. Fino a poco tempo fa lei faceva coppia con Carlo Gussalli Beretta ma il gossip su una crisi tra loro circolava ormai da mesi. L'influencer non ha mai ufficializzato la rottura dal rampollo della famiglia di armaioli, con cui aveva appena comprato casa, ma da un certo punto in poi è stato evidente che il loro rapporto si fosse spezzato. Una battuta social di Giulia, a proposito delle sue relazioni che durano poco, è suonata come la conferma. Un incontro di Giulia con il suo storico ex Andrea Damante (anche lui tornato single dopo l'addio a Elisa Visari) aveva fatto pensare per un attimo a un ennesimo ritorno di fiamma, ma l'ipotesi è stata subito smentita: i due si sono visti solo per motivi professionali. La De Lellis ha trovato il suo principe azzurro ed è Giano Del Bufalo.