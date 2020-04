Damante conferma il ritorno di fiamma con Giulia De Lellis

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme: ecco le prime foto Chi 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 20 di 20 10 di 20 11 di 20 12 di 20 13 di 20 Instagram 14 di 20 15 di 20 Instagram 16 di 20 17 di 20 18 di 20 Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Siete l'unico gossip di questo periodo", scherzano i comici. All'inizio l'ex tronista è reticente, ma il duo lo incalza con le domande: "Lei è tornata da te? O sei tu che sei tornato da lei? Lo devi dire per la gente... La mamma di Amedeo non riesce a dormire, lo deve sapere". Alla fine Andrea si sbottona: "Alla mamma di Amedeo devi dire che Giulia e Andrea si sono sempre voluti bene", ma chiarisce che la loro storia è ricominciata dopo la fine di quella della De Lellis con Andrea Iannone.

Damante racconta qualche dettaglio sulla sua quarantena di coppia: a quanto pare Giulia è una cuoca provetta, esperta in pasta all'amatriciana: "Devo dire che Giulia è bravissima! Lei è brava in tanti settori, però non fraintendiamo..." ha specificato. Lui aiuta a volte con la spesa, soprattutto quando ci sono da scaricare buste pesanti, ma in cucina regna la sua compagna.

Pio e Amedeo, però, sono poco interessati ai dettagli semplici della vita quotidiana, e insistono su quelli più piccanti. "Sta riprendendo l'attività, sessualmente parlando?" gli chiedono, lasciando Damante in evidente imbarazzo. Senza peli sulla lingua come sono, i due sottolineano anche: "Chi si mette con Andrea Iannone poi torna dall'ex. Era accaduto a Belen e Stefano, ora è accaduto a voi, Damellis. Per cui io consiglierei a tutte le ragazze che vogliono tornare dal proprio ex di farsi dare una bottarella da Iannone. Sei d'accordo, Andrea?" "Bisogna vedere se è d'accordo Iannone", replica Damante.

