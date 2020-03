Da settimane ormai si rincorrevano voci di un ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante . Le prove erano sempre più incalzanti, ma a mancare era una conferma ufficiale. La coppia ha provato a depistare i follower, ma ora le foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 1 aprile, non lasciano più spazio a dubbi: i "Damellis" sono tornati insieme.

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme: ecco le prime foto Chi 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 20 di 20 10 di 20 11 di 20 12 di 20 13 di 20 Instagram 14 di 20 15 di 20 Instagram 16 di 20 17 di 20 18 di 20 Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Damante-De Lellis, tutti gli indizi di un ritorno di fiamma

L’influencer e il dj si erano lasciati un anno e mezzo fa, a causa dei ripetuti tradimenti di lui. Giulia ne aveva parlato anche in un libro, che ha venduto un numero esorbitante di copie. Lei fino a poche settimane fa sembrava felicissima insieme al suo nuovo amore, Andrea Iannone, ma la loro storia si è chiusa improvvisamente a febbraio e lei ora è tornata tra le braccia dell'ex.

LEGGI ANCHE > Giulia De Lellis manda frecciatine a Iannone e baci a Damante

Anche Damante sembrava aver ricominciato una nuova vita dopo l'addio a Giulia. Una serie di flirt per lui, prima di perdere la testa per Claudia Coppola. Lui e la modella hanno fatto coppia per qualche mese, sembravano al settimo cielo, ma anche il loro è stato solo un fuoco di paglia.

LEGGI ANCHE > Giulia De Lellis lascia Andrea Iannone per la pole dance

Nelle scorse settimane non erano mancati gli indizi di una riappacificazione, tra Giulia e Andrea. L'ultimo, un post della ex corteggiatrice che spiegava di aver preso di recente una decisione fino a poco tempo prima impensabile. In moltissimi hanno letto tra le righe l'ammissione di aver dato una seconda (anzi, terza) chance alla sua storia con Damante.

LEGGI ANCHE > Giulia De Lellis in piscina al freddo è senza reggiseno

E, a quanto pare, era proprio così. Andrea e Giulia non solo sono tornati insieme, ma stanno trascorrendo la quarantena a Pomezia, nella casa della De Lellis. Da lì escono soltanto per fare la spesa per loro e per la famiglia dell’influencer. Chi li ha fotografati mentre, in tuta, cappellino e mascherina, prendono le buste del supermercato dal portabagali dell'auto. Immagini inequivocabili che testimoniano il riaccendersi della scintilla in una delle coppie più chiacchierate degli ultimi tempi.

Potrebbe interessarti: