Damante-De Lellis, tutti gli indizi di un ritorno di fiamma

Che la storia tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone sia terminata, ormai è stato assodato. Restano però da capire i motivi che hanno portato all'improvvisa rottura. L'ipotesi più quotata è quella di un riesplodere della passione tra la bella influencer e il suo ex, Andrea Damante . I due non si espongono, ma su Instagram disseminano indizi su un ritorno di fiamma che non sfuggono ai follower più attenti...

A fare la prima mossa è stato Damante, che durante una diretta Instagram con Tommaso Zorzi ha mandato un saluto a Giulia. Qualche giorno dopo, istigata dai commenti dei follower, la De Lellis ha mandato un bacione ad Andrea, ammettendo anche: "E' un bellissimo uomo" e raccontando di avere mantenuto con lui buoni rapporti. Uno scambio di "cortesie" che non poteva certo passare inosservato, soprattutto perché è arrivato in concomitanza con la conferma della rottura tra l'influencer e Iannone.

Per depistare le voci, la ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" ha anche provato a telefonare in diretta social all'ex tronista, senza ottenere risposta. Un tentativo fallito miseramente, perché l'emozione e l'imbarazzo erano evidenti e più che smentire hanno confermato un certo coinvolgimento. La curiosità dei fan è schizzata alle stelle, e in molti hanno iniziato ad aguzzare la vista, in cerca di indizi compromettenti... che non hanno tardato ad arrivare.

Il primo è stato una felpa rossa. Lo stesso capo di abbigliamento sfoggiato da Andrea in una delle sue foto social di qualche tempo fa è stato visto indosso a Giulia in una delle ultime storie: pubblicata e qualche minuto dopo cancellata. Per alcuni è troppo poco, per altri è la conferma che i due si troverebbero insieme a trascorrere la quarantena, e che i loro rapporti siano molto più che semplicemente "buoni"...

Un altro indizio l'ha lanciato, forse inconsapevolmente, la stessa De Lellis. Postando una sua foto di qualche tempo fa, ha scritto: "Prima di questo caos, sono scesa a Roma per stare vicino ad una persona a me molto cara che ha scoperto di avere un male da distruggere il prima possibile... Dopo aver metabolizzato quanto accaduto, ho stravolto la mia vita. Per assurdo grazie a lei ho scelto di non rimandare. Ho preso decisioni che non avrei mai pensato di prendere, ho fatto cose che non avrei mai creduto di fare, e sapete che c’è? Mi sento bene. Mi sento viva! È tutto troppo breve per accontentarsi." Quali sono queste scelte impensabili fino a poco tempo prima? E di quali stravolgimenti parla? Difficile non leggere tra le righe un riferimento alla tormentata storia con Damante, finita a causa dei ripetuti tradimenti di lui, protagonisti anche nel libro best seller "Le corna stanno bene su tutto".

A fornire un altro tassello del puzzle ci ha pensato Giuseppe De Lellis, fratello di Giulia, che ha pubblicato e subito rimosso uno scatto nel quale si nota una siepe alle sue spalle. Una foto innocua di per sé, se non fosse che una recinzione identica compare alle spalle di Damante in uno dei suoi video in diretta. Potrebbe essere solo una coincidenza, ma allora perché eliminare lo scatto? Da parte dei diretti interessati vige ancora il riserbo più assoluto, ma se è vero che tre indizi fanno una prova... non resta che aspettare.

