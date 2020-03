Andrea Iannone: io e Giulia ci siamo lasciati

Posta foto della sua moto, appelli a non infrangere le regole per combattere il coronavirus, messaggi di speranza e consigli per l'allenamento. Ma di una cosa, sulla pagina Instagram di Andrea Iannone , non c'è traccia: Giulia De Lellis . Dopo le mezze conferme dell'influencer sulla loro rottura, ora ci mette del suo anche il centauro. Durante una diretta con Max Biaggi , a chi gli chiede della ragazza risponde secco: "Sta scrivendo un nuovo libro, io non so dov’è".

Sembravano innamorati pazzi, non perdevano occasione di dichiararsi amore incondizionato e di spendere parole dolci l'uno nei confronti dell'altro. Per Giulia e Andrea la rottura è arrivata inaspettata. Per ora nessuno dei due ha voluto dire apertamente le cose come stanno, preferendo limitarsi a tagliare corto quando salta fuori l'argomento. La prima è stata la De Lellis che in un video tutorial di qualche giorno fa ha detto: "Per quanto riguarda Andre: ragazzi, se sono tre settimane che non parlo e comunque faccio dell’altro, vi faccio abbastanza intelligenti e soprattutto delicati nel capire la situazione".

Ora anche Iannone lascia intuire che la rottura c'è stata davvero. Alle domande che gli rivolgono i follower durante una diretta social con Biaggi, lui sbotta: "E basta con queste domande ragazzi! Ma che ne so ragazzi! Giulia sta scrivendo un nuovo libro, io non so dov’è!". Una risposta infastidita e una frecciatina piccata su "Le corna stanno bene su tutto", sulla storia di amore e tradimenti della romana con Andrea Damante. Che la De Lellis stia davvero pensando a un secondo capitolo con protagonista Iannone?

