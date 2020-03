Giulia De Lellis conferma la crisi con Iannone: “Momento delicato” Instagram 1 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 10 di 14 Instagram 11 di 14 Instagram 12 di 14 Instagram 13 di 14 Instagram 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Giulia De Lellis lascia Andrea Iannone per la pole dance

"Per quanto riguarda Andre: ragazzi, se sono tre settimane che non parlo e comunque faccio dell’altro, vi faccio abbastanza intelligenti e soprattutto delicati nel capire la situazione. Si dice a buon intenditor poche parole. Anche perché non mi piace ogni volta dovermi giustificare, dare ogni volta spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale". E' di poche parole la De Lellis, ma efficaci. La sua storia d'amore attraversa un momento difficile e lei preferirebbe "non entrare nel dettaglio di momenti abbastanza delicati". Da qualche settimana lei ha lasciato la casa di Lugano che divideva con il centauro ed è tornata a Roma. C'è anche chi vocifera che dietro a tutto questo ci sia un riavvicinamento tra Giulia e il suo ex Andrea Damante: lei ha cancellato tutti i post in cui parlava del tradimento, lui da qualche settimana non è più stato visto con Claudia Coppola. In tutto ciò, Iannone tace. Da lui niente conferme, frasi sibilline, allusioni... della De Lellis non parla e sui social posta solo contenuti riguardanti le moto e la sua nuova passione per i go kart.

