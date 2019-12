Giulia De Lellis si spoglia completamente e Damante fa le corna

Nessuno dei due ha scritto all'altro, ma si sono punzecchiati a vicenda. Giulia De Lellis ha pubblicato uno scatto completamente nuda con il corpo coperto di sabbia e lo sguardo malizioso. Il suo ex Andrea Damante ha replicato con una fotografia in cui fa un gestaccio commentando: “Le corna stanno bene su tutto”. I follower hanno letto un chiaro riferimento all'ex corteggiatrice. I like di lei, però, doppiano quelli di lui...

Giulia De Lellis sta seguendo il fidanzato Andrea Iannone, pilota di MotoGp, in giro per il mondo, ma tra scatti di viaggi, foto di coppia e selfie da influencer ne approfitta spesso per pubblicare immagini ad alto tasso erotico. L'ultima la vede completamente nuda sulla sabbia. Il seno appena nascosto dalle gambe in una posa accovacciata e intrigante. Un paio d'ore dopo il suo ex Andrea Damante ha postato un selfie dall'auto in cui fa il gesto delle corna e ha scritto: “Le corna stanno bene su tutto”. Proprio come recita il libro della De Lellis. Il botta e risposta social è piaciuto ai fan, ma nella gara di like vince Giulia.

