Giulia De Lellis mai così sexy, sfodera il topless su Instagram

Guarda dritto l'obiettivo, con i lunghi capelli bagnati che le cadono sul décolleté, mentre con il braccio sinistro copre un seno. Addosso: niente. Giulia De Lellis è più sfrontata che mai nello scatto condiviso sui social: un topless seducente e provocante che manda in estasi migliaia di follower.

Così hot non l'avevamo mai vista. Ha messo a nudo la propria anima nel suo libro e ora la De Lellis mostra senza pudore anche le sue curve prorompenti. Da Tokyo, dove è in vacanza con il compagno Andrea Iannone, sceglie una foto spregiudicata del fotografo David Bellemere per stuzzicare la fantasia dei fan... che apprezzano, e ringraziano a suon di cuoricini.