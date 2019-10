Giulia De Lellis a Singapore per fotografare Iannone nudo

Doveva essere una fuga romantica lontana dai social, quella di Giulia De Lellis e Andrea Iannone . La coppia è volata a Singapore per qualche giorno e i follower erano stati avvertiti: "spariremo per un po'". Ma la tentazioni di Instagram è stata troppo forte e così ecco comparire nelle storie della influencer alcuni dettagli della vacanza a due: dalla vista panoramica dei grattacieli a quella, più piccante, del centauro nudo.

Si amano alla follia e non possono più vivere l'uno lontano dall'altra. "Ho sempre desiderato nella mia vita una Giulia", ha da poco dichiarato Iannone nelle storie di Instagram, raccontando anche di quanto sia speciale e unico il loro legame. E infatti in Asia si perdono tra coccole e serate mondane, e Giulia non rinuncia a stuzzicare i follower con uno scorcio piccante dalla camera da letto e inquadra il corpo scolpito di Andrea completamente nudo mentre volta le spalle all'obiettivo.