Giulia De Lellis: "Convivo con Andrea Iannone da cinque mesi"

Tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone le cose si fanno sempre più serie. La coppia infatti è molto affiatata e come conferma la stessa influncer i due vivono sotto lo stesso tetto. In una storia di Instagram, infatti, Giulia risponde a una indiscrezione del settimanale "Chi" che la descriveva in procinto di fare il grande passo: "Veramente io e Andrea conviviamo già da 5 mesi, così per dire".