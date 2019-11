Giulia De Lellis faccia a faccia con il suo hater a "Le Iene": “Perché vuoi bruciarmi?”

Mentre è in discussione una proposta del deputato Luigi Marattin contro l’anonimato online, "Le Iene" mostrano come anche gli haters che agiscono con il proprio nome e cognome siano tantissimi.

Così il programma di Italia 1 è tornato sul faccia a faccia proposto qualche tempo fa tra Giulia De Lellis e uno dei suoi "odiatori" online, Domenico. “Perché vuoi bruciarmi?”, chiede la De Lellis di persona.

“A volte siamo dei leoni da tastiera ma è sbagliato”, si difende il ragazzo, che avrebbe anche fatto accuse volgari alla influencer. Domenico non ritira però alcune delle sue considerazioni, come la definizione di “ignorante” rivolta a Giulia. Lei però non si lascia abbattere e spiega al suo hater che ci sono ragazze meno forti che per le frasi aggressive o gli insulti ricevuti in rete possono soffrire moltissimo, chiudendo l'incontro invitando a riflettere di più prima di scrivere commenti sul web.