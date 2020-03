Giulia De Lellis manda frecciatine a Iannone e baci a Damante

Il triangolo amoroso, vero o presunto, tra Giulia De Lellis , Andrea Iannone e Andrea Damante continua ad accendere la curiosità dei fan. Ormai la rottura tra il centauro e l'influencer è stata appurata: i due sono lontani da settimane e hanno fatto chiaramente capire di essersi lasciati. Via Instagram tra loro è un botta e risposta di frecciatine velenose. Intanto nelle sue dirette Instagram la ragazza manda baci all'altro suo ex e ammette: "E' un bellissimo uomo".

I motivi che hanno portato alla rottura tra la De Lellis e Iannone restano ignoti. Prima hanno iniziato a non farsi più vedere insieme sui social. Poi, a domanda diretta, lei ha replicato ai fan: "Se sono tre settimane che non parlo e comunque faccio dell’altro, vi faccio abbastanza intelligenti e soprattutto delicati nel capire la situazione". Anche Iannone è stato chiaro: "Non lo so dov'è Giulia", ha risposto secco a chi chiedeva informazioni.

Nonostante la voglia di mantenere privacy totale sull'argomento, Andrea non è riuscito a trattenersi e ha commentato piccato: "Starà scrivendo un altro libro". La De Lellis non ha perso l'occasione per replicare e durante una diretta social ha buttato lì con finta nonchalance la stoccata: "In questo momento no... non sto scrivendo un altro libro, Andre".

Chiuso il capitolo Iannone, sono in molti a pensare che tra Giulia e Damante, il suo ex fidanzato con il quale è finita in maniera piuttosto dolorosa, sia tornato a splendere il sole. Il primo indizio è stato il fatto che lei ha cancellato dalla sua pagina tutti i riferimenti ai tradimenti subiti da lui. Poi è stato il dj veronese a mandare baci social alla sua ex. Ora la De Lellis ha contraccambiato e durante la diretta Instagram ha detto, in risposta alle numerose domande dei follower: "E' un bellissimo uomo, mando un bacio grande anche al Dama. Siamo in buonissima, state tranquilli". Lui nel frattempo pare essere tornato single, dopo la storia d'amore con Claudia Coppola. Si attendono colpi di scena...

