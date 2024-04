La prima foto social dell’influencer e dell’antiquario romano conferma gli indizi che Giulia e Giano aveva pubblicato negli ultimi giorni. La De Lellis aveva mostrato una tavolata e aveva aggiunto come emoji un cuore e due bufali, lui in una storia il bacio.

Tgcom24

Chi è il nuovo fidanzato di Giulia De Lellis, dopo Carlo Beretta? Giulia De Lellis nei giorni scorsi ha postato un'immagine che ritrae un'elegante disposizione di piatti in un ristorante, scegliendo come icone due bufali e un cuore di colore bianco. In un’altra foto appare anche una mano tatuata accanto al piatto fotografato dall’influencer. Si tratta di Giano Del Bufalo come è facile riconoscere dai tatuaggi dell’antiquario romano 36enne. Anche lui è uscito allo scoperto mostrando in una storia un bacio sfocato, da cui è possibile identificare la sagoma di Giulia. Agli indizi è seguito il primo scatto di coppia: lo scorso 17 aprile Giulia e Giano erano insieme a una mostra a Palazzo Erizzo Ligabue a Venezia e si sono lasciati immortalare l’uno accanto all’altra, bellissimi, sensuali ed eleganti.

Leggi Anche Tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta è finita davvero? Il commento che non lascia dubbi



Chi è Giano Del Bufalo e dove ha comprato casa il nuovo fidanzato di Giulia De Lellis Giano Del Bufalo, figlio della cantante lirica Ornella Pratesi e dell’architetto Dario Del Bufalo, è il fratello della presentatrice ed attrice Diana Del Bufalo. Nato nel 1987 ha studiato Giurisprudenza ma non è arrivato alla laurea, ma ha lavorato in tv come co-conduttore e come protagonista di un programma. Giano nutre da tempo una profonda passione per il mondo artistico. La sua curiosità e il suo interesse per questi ambiti lo hanno portato ad inaugurare una singolare galleria d'arte nella capitale, Mirabilia, e poi una seconda Diorama. Giano Del Bufalo vive insieme al padre nel Castello della Cecchignola a Roma: il palazzo è tanto grande che i due per comunicare hanno bisogno del telefono.

Leggi Anche Giulia De Lellis spegne 28 candeline, guarda che festa pazzesca