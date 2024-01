Giulia De Lellis spegne 28 candeline, guarda che festa pazzesca

Dopo una giornata spesa tra shooting, nuda sul letto con la torta pink, e preparativi, finalmente il party serale a casa con gli amici più cari e naturalmente il fidanzato Carlo Gussalli Beretta. L’influencer elegante in tubino nero con un intarsio a cuore sulla schiena ha sfoggiato l’argenteria per una cena superlussuosa.

Quanti dolci auguri per Giulia e baci dal fidanzato Carlo Gussalli Beretta Giulia De Lellis, che ha festeggiato il Capodanno in Messico, ha aperto la sua giornata spiegando che il 15 gennaio è il giorno più triste dell’anno: “La data è identificata come il punto culminante della tristezza – ha scritto l’influencer su Instagram -. E si basa su vari fattori come la fine della festività, le temperature basse e le brevi ore di luce, che contribuiscono al senso di deperimento invernale”. Ma il calore e l’affetto delle persone care riscalda il cuore ed ecco un altro messaggio di Giulia che nel frattempo si è dedicata uno shooting molto romantico con torta alla panna: “Le mie candeline vogliono restare a 27. Grazie a chiunque abbia speso anche un momento della propria giornata per me”, ha scritto Giulia De Lellis. Il fidanzato Carlo Gussalli Beretta ha pubblicato nelle storie i baci e le coccole di coppia per mandare i suoi auguri alla De Lellis.

Festa nell'appartamento milanese, dove ha comprato casa Giulia De Lellis? Un party casalingo ma lussuoso per Giulia De Lellis che ogni anno regala agli amici storici feste da sballo (nel 2023 a base di hamburger e patatine). Per il 2024 ha scelto una location insolita come il salotto del suo appartamento milanese per i festeggiamenti di compleanno: “La mia casa era piena di fiori, amore e stelle” ha scritto l’influencer. “Ho tirato fuori pure l’argenteria del matrimonio della mia bisnonna – ha aggiunto mostrando l’eleganza della tavola – me so proprio invecchiata”. “Se mi vuoi fare felice fammi la pasta al ragù” è la didascalia dei piatti distribuiti agli ospiti. E poi gli scatti con le amiche che salgono di corsa le scale, che si truccano tutte insieme nel bagno, che alzano i calici e brindano sorridenti. E ancora le tre meravigliose torte piene di candeline, una in particolare non voleva proprio spegnersi. “Ve l’ho già detto che vogliono restare 27” ha ironizzato la De Lellis, che poi ha baciato con passione il fidanzato Carlo Gussalli Beretta. Infine, le fototessere da pubblicare nelle storie con gli abbracci e i baci con tutti gli invitati. “Grazie – scrive Giulia – Ho sentito tutto il vostro amore”.

