Giulia De Lellis, festa con patatine e hamburger per i suoi 27 anni

Un tema divertente per una festa tra amici allegra e spensierata. Il menu di Giulia De Lellis prevede una scelta tra vari tipi di hamburger, salse di accompagnamento, drink analcolici e una vasta selezione di dolci. Gli ospiti si divertono e sui social pubblicano le foto della serata, tra balli e canti a squarciagola, brindisi e l'immancabile momento delle candeline. Le torte sono tantissime e una più bella dell'altra e la festeggiata, soffiando per spegnere la fiamma, esprime ben tre desideri.

Un party scanzonato - Quest'anno l'atmosfera del party di Giulia De Lellis è ben diversa da quella della festa del 2022. Nel giorno del suo 26esimo compleanno era isolata a causa del covid, e così ha deciso di farsi gli auguri da sola con un bel topless social. Due settimane dopo ha celebrato con gli amici, un evento lussuoso e glamour a tema Grande Gatsby con gli ospiti agghindati con look anni Venti. Quest'anno, per i 27, ha decisamente cambiato stile: la serata è più allegra e scanzonata e a tavola junk food. Anche il look è tutta un'altra storia, con top nero e pantaloni zebrati.

Amore con Carlo Gussalli Beretta - Gli amici di Giulia De Lellis hanno apprezzato la festa a tema fast food e sui social hanno contribuito al racconto della serata speciale, postando tanti video e foto. Anche Carlo Gussalli Beretta ha postato scatti del party, con la bella festeggiata che si ingozza di patatine fritte. Fanno coppia da un paio d'anni e sono affiatatissimi e innamorati. Sono di recente tornati da un viaggio ai Caraibi funestato da mille disavventure, dai voli in ritardo ai bagagli smarriti, ma non hanno perso il sorriso. E chissà che tra i tre desideri espressi da Giulia, almeno uno non riguardi proprio il futuro della loro storia d'amore...