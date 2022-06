Giulia De Lellis ha di nuovo il covid: "Una forma molto aggressiva"

Per la seconda volta nel giro di pochi mesi Giulia De Lellis ha contratto il covid.

Lo ha confidato lei stessa ai follower, in ansia per lei che da un giorno intero mancava dai social: "Credo di aver passato le 24 ore peggiori della mia vita" ha scritto l'influencer che era già stata colpita dal virus in forma lieve. Stavolta la situazione è diversa: "Una forma che non avrei mai immaginato, molto aggressiva", scrive.