Giulia De Lellis: “Mi sono vaccinata, ma la foto è imbarazzante”

Comunicazione di servizio di Giulia De Lellis sui social: “Il vaccino funziona anche se una va lì brutta, struccata, con l’ansia, preoccupatissima, che suda… anche se non si fa la foto… e poi funziona, spero funzioni. Non era una mia necessità fotografarmi ma ci ha pensato una str…a di un’amica (foto imbarazzante). Io preoccupata, avevo l’ansia, non ci ho pensato…”.

Polemizza con chi fa selfie negli hub vaccinali: “Invidio quelli che vanno lì bellissimi, raggianti… io avevo l’ansia, perché qualunque vaccino mi crea spavento, mi fa spavento un farmaco figurati, poi la puntura… mi sono scordata di fare la foto ma mi sono vaccinata”.

L’influencer ci tiene a spiegare di aver avuto l’inoculazione anche se non ha postato una bella fotografia. Ma per convincere gli scettici mostra le prove: “Tra l’altro non sono stata bene e ho qualche segno sul braccio, perché mi hanno fatto una flebo. Un po’ d’ansia la comprendo, la paura comprendo, ma è una cosa che dobbiamo fare per bloccare questo virus impazzito che continua a disturbare la nostra libertà”. Ed ecco spuntare la foto sulla barella…

