Le vacanze di lusso di Giulia De Lellis: dalla villa di Beretta al Forte allo yacht a Portofino Tgcom24 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 3 di 20 Instagram 4 di 20 Instagram 5 di 20 Instagram 6 di 20 Instagram 7 di 20 Instagram 8 di 20 Instagram 9 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Instagram 16 di 20 Instagram 17 di 20 IPA 18 di 20 IPA 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Non potrebbero essere più felici di così. Giulia De Lellis si divide tra gite in barca e relax in villa, da Portofino a Forte dei Marmi, inseguendo l’onda dell’amore e del lusso. Il fidanzato Carlo Gussalli Beretta ha una casa sul mare in Versilia (“Casetta mia” scrive lui a corredo delle foto in giardino) e porta il suo nome pure lo yacht che utilizzano per solcare il mare.