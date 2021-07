Giulia De Lellis a Portofino, aperitivo in piazzetta con Carlo e amici

Una giornata sullo yacht tra tuffi e bagni di sole, poi scatta l’ora dell’aperitivo. Così Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Gussalli Beretta raggiungono Portofino per una reunion con gli amici in piazzetta. I paparazzi li sorprendono al tavolino mentre brindano e non staccano gli occhi dallo smartphone. Ma quando cala la notte, i protagonisti sono solo i baci appassionati…

Giulia e Carlo sono spiaggiati in Versilia, a Forte dei Marmi alternano giornate sulla sabbia a lunghe gite in mare aperto pronti a cimentarsi in tuffi, pesca e moto d’acqua senza dimenticare coccole e passione. La cena di lusso è d’obbligo e l’influencer aggiorna i follower sui suoi manicaretti preferiti.

Dalla Versilia al Tigullio è un tiro di schioppo per la coppia di giovani che approfitta per un giro in piazzetta a Portofino e un drink con alcuni amici, prima di andare a cena sul mare tutti insieme. La notte della De Lellis e Gussa è ancora lunghissima…

Leggi Anche Giulia De Lellis alle Canarie “cotta” al sole con Carlo

Giulia De Lellis alle Canarie “cotta” al sole con Carlo Tgcom24 1 di 35 Instagram 2 di 35 Instagram 3 di 35 Instagram 4 di 35 Instagram 5 di 35 Instagram 6 di 35 Instagram 7 di 35 Instagram 8 di 35 Instagram 9 di 35 Instagram 10 di 35 Instagram 11 di 35 Instagram 12 di 35 Instagram 13 di 35 Instagram 14 di 35 Instagram 15 di 35 Instagram 16 di 35 Instagram 17 di 35 Instagram 18 di 35 Instagram 19 di 35 Instagram 20 di 35 Instagram 21 di 35 Instagram 22 di 35 Instagram 23 di 35 Instagram 24 di 35 Instagram 25 di 35 Instagram 26 di 35 Instagram 27 di 35 Instagram 28 di 35 Instagram 29 di 35 Instagram 30 di 35 Instagram 31 di 35 Instagram 32 di 35 Instagram 33 di 35 Instagram 34 di 35 Instagram 35 di 35 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: