Giulia De Lellis alle Canarie “cotta” al sole con Carlo

Di stare sola alle Canarie, seppure per lavoro, non ne poteva più. E quando ha rivisto il suo Carlo Gussalli Beretta è stata strafelice. Un fine settimana d’amore per Giulia De Lellis, che è stata raggiunta sulla Isla dal fidanzato con cui si è concessa alcuni giorni di passione in mare. Le foto della coppia raccontano bene l’emozione di rivedersi e baciarsi al sole con l’influencer “cotta” a puntino.