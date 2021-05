Giulia De Lellis organizza una festa in grande stile per Penelope

Giulia De Lellis non sbaglia un colpo. Influencer, attrice, conduttrice, fidanzata modello ed è pure la zia che tutte le nipotine vorrebbero! Per la piccola Penelope, figlia di sua sorella Veronica, ha organizzato una festa in grande stile in campagna e tra i cartoni animati di Peppa Pig, lei e Carlo Gussalli Beretta hanno dato prova di essere affiatati e perfetti pure in versione zii.

“In questi giorni mi sono goduta la mia famiglia, i miei amici del cuore, abbiamo festeggiato Penelope, prima un pranzetto al mare, poi una festa meravigliosa in un maneggio della migliore amica di mia sorella. Poi un pranzetto con gli amici e poi di nuovo le valigie per ripartire per Milano per lavoro” sintetizza Giulia i suoi giorni speciali a casa insieme a Carlo.



“Giornata perfetta” scrive l’influencer mostrando i video in campagna con il fidanzato che accarezza i cavalli, sotto un cielo azzurro e in sottofondo solo il canto degli uccellini. Giulia si presta a salire sul cavalluccio con le nipotine, si diverte come una matta sui salta salta gonfiabili e balla senza fine tra i campi. “Ogni volta mi commuovo, quando si tratta di queste due (le nipotine, ndr) mi sciolgo sempre, è assurdo” ripete. La mini-vacanza in famiglia l’ha ritemprata e ogni volta che riparte lascia un pezzetto di cuore, ma il lavoro a Milano la chiama e Carlo non la molla un attimo.

