Festa nerazzurra in Duomo, Giulia De Lellis è scatenata: “Ma che Paese siamo?”

“Un minuto di silenzio per tutti i mediocri che pensano che gli influencer non possano dire cose intelligenti” scrive un follower a Giulia De Lellis. Dopo l’intervento scatenato di Fedez al concertone del Primo Maggio, anche Giulia esce allo scoperto e dice ciò che pensa. Nel mirino ci sono i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto interista e gli assembramenti in piazza Duomo a Milano. “Nessuno dice di non festeggiare, ma fatelo con la testa” scrive l’influencer. E non solo…

Le storie della De Lellis cominciano con le foto delle migliaia di persone assembrate in piazza Duomo a festeggiare. Lei scrive: “Mascherine abbassate, nessun distanziamento sociale”. E attacca: “Ma come? E le rotture di p..le per la pandemia dove le avete messe?”. E poi rincara la dose mostrando un altro scatto della folla interista, citando le disposizioni in vigore in questo momento: “Tavoli da 4 solo all’aperto (cit)… e i ristoratori non possono lamentarsi, certo! Feste, matrimoni, battesimi, no… E gli organizzatori di eventi devono stare zitti”.

Giulia è nera: “L’Inter vince, non mi frega neanche cosa, e andiamo a fare festa al Duomo, come neanche al Tomorrowland! Ah e i prorietari dei locali devono piangere in silenzio anche loro… ovviamente! Ma che c…o di posto è questo? Che Paese siamo?”.

Non sente ragioni e davanti alle immagini dei tifosi festanti insiste: “Nessuno dice di non festeggiare! Ma fatelo con la testa, non con il c… Diversamente è una grande mancanza di rispetto verso tanti, tutti, verso il nostro Paese, verso voi stessi per primi! Salite in macchina o tornate a casa se non sapete stare al mondo come chi vi ha permesso questo!”.

