Giulia De Lellis in casa col Covid festeggia il compleanno nuda

Un balletto nuda, bella e sorridente prima di spegnere 26 candeline. Un compleanno insolito ma social quello di Giulia De Lellis che costretta in casa perché colpita dal Covid brinda con i fan: balla senza nulla addosso e posta gli scatti che lasciano senza fiato. “Accolgo i miei 26 anni danzando esattamente così – scrive Giulia - Con il miglior sorriso che io possa avere! A braccia aperte… Senza armi, senza difese perché non ne ho più bisogno. La base è quasi solida! Chiusa in casa sola ma circondata d’amore come non mai”.

“Grata alla vita per avermi guidata fin qui, e a me stessa soprattutto, per non aver mai perso la strada. Forse ogni tanto, ma è stato bellissimo poi ritrovarla. Grazie per il pensiero di ognuno di voi, il bene che ho percepito è stato davvero tanto. Grazie a chi c’era, è stato bello... Grazie a chi c’è sempre stato. Chi c’è e chi ci sarà…” scrive la De Lellis che ha ricevuto tanti regali ma è stata isolata senza la famiglia e senza il fidanzato Carlo Gussalli Beretta che l’ha coccolata a distanza.

“Voglio ringraziarvi tutti perché mi avete mandato regali, fiori, biglietti, mi avete riempita di attenzioni”. Il giorno dopo il compleanno Giulia manda messaggi ai follower che l’hanno letteralmente travolta d’amore inviandole doni di ogni tipo (dai pacchi griffati più costosi alle delizie per la tavola alle coccole) e tanti biglietti per non farla sentire sola. “Ho una quantità di torte Aurora (la mia preferita) nel mio frigo che non ne avete un’idea… Per non parlare della quantità di fiori…” dice. Ora sta bene e non vede l’ora di tornare ad abbracciare il suo Lo.

