Giulia De Lellis in lingerie fa sciogliere la neve di Cortina

Imbacuccati per le vie del centro, Giulia e Carlo si tengono stretti per scaldarsi dal freddo. L’influencer si attacca al braccio del fidanzato e si lascia guidare nella neve tra selfie con gli amici e facce buffe da postare. Ma è quando si rifugiano in hotel che si lasciano andare alle coccole vere e proprie. Per la coppia in programma c’è un buon percorso nel centro benessere che culmina con uno show al balcone. La De Lellis ha scelto la lingerie rossa (in vista del Natale e del Capodanno) per rallegrare il panorama innevato. Sfodera il suo fisico perfetto e mette in mostra le curve mentre Carlo la fotografa estasiato. Con quella mise non si scioglie solo lui, ma pure la neve delle Dolomiti…

Leggi Anche Chiara Ferragni e Giulia De Lellis a Londra allo stesso evento, ma si tengono a distanza

Chiara Ferragni e Giulia De Lellis al party di Natale a Londra Tgcom24 1 di 22 Instagram 2 di 22 Instagram 3 di 22 Instagram 4 di 22 Instagram 5 di 22 Instagram 6 di 22 Instagram 7 di 22 Instagram 8 di 22 Instagram 9 di 22 Instagram 10 di 22 Instagram 11 di 22 Instagram 12 di 22 Instagram 13 di 22 Instagram 14 di 22 Instagram 15 di 22 Instagram 16 di 22 Instagram 17 di 22 Instagram 18 di 22 Instagram 19 di 22 Instagram 20 di 22 Instagram 21 di 22 Instagram 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

POTREBBE INTERESSARTI: