L'autunno caldo delle vip, da Giulia De Lellis a Taylor Mega tutte in lingerie

Si abbassano le temperature ma ci pensano le vip sui social a riscaldare l'ambiente. Con l'autunno che entra nel vivo, loro regalano attimi bollenti ai follower posando in lingerie e mettendo in mostra le curve. Slip sgambatissimi che enfatizzano il lato B, reggiseni a balconcino che strizzano il décolleté, pizzi e laccetti che incorniciano i punti tattici... sfoderano tutte le armi di seduzione e colpiscono nel segno.

Giulia De Lellis sceglie un colore nude con inserti trasparenti per stuzzicare la fantasia dei follower, mentre Taylor Mega osa con il pizzo rosso passione. Marica Pellegrinelli posa sensuale come non mai, con una mano tra i capelli arruffati e le labbra socchiuse indossando solo la lingerie. Gara tra ex Miss Italia con Carolina Stramare super bollente e Giulia Arena audace e maliziosa.

L'intimo di Mercedesz Henger è provocante come pochi, e le sue pose in sella a un cavallo non fanno che rendere le immagini ancora più conturbanti. La ex velina Shayla Gatta si esibisce in passi di danza ad alto tasso erotico con addosso solo slip e reggiseno bianchi. Cecilia Rodriguez non pone limiti alla seduzione e si mostra in topless e con mutandine che provocano le fantasie più bollenti. Ci sono anche le sorelle Ferragni, cercale nella gallery...

