Mercedesz Henger in lingerie hot a cavallo, scatti imperdibili

Una tenuta da cavallerizza forse poco ortodossa ma sicuramente di grande effetto. Mercedesz Henger posa in groppa al suo destriero con addosso solo un intrigante completino di pizzo nero e un blazer dello stesso colore. Pose ad alto tasso erotico inquadrature bollenti per la bella influencer che con il suo siparietto social non lascia indifferenti i follower.

Un corpo tonico e dalle curve prorompenti è l'arma vincente di Mercedesz. Sui social non esita a metterlo in mostra divertendosi a stuzzicare le fantasie dei tanti che la seguono. Lavora duro in palestra e con giusto orgoglio sfoggia i risultati di tanto esercizio. Non rinuncia alle mise audaci e alle pose bollenti, sedurre è un'arte e lei la conosce benissimo.

A cavallo la Henger è un'amazzone provocante. La lingerie di pizzo nero crea un intrigante vedo non vedo e tante stringhe si incrociano sul suo corpo sottolineando ogni forma. L'influencer si avvinghia all'animale scatenandosi con le pose e posta anche un video di backstage e sui social i commenti, e i doppi sensi, si sprecano.

