Mamma vs figlia, sui social la sfida sexy tra Eva e Mercedesz Henger

Erano una coppia mamma e figlia affiatatissima, ma da qualche tempo Eva e Mercedesz Henger sono ai ferri corti. Tra accuse reciproche via social e stracci che volano in tv, le due hanno ingaggiato anche una sfida all'ultimo bikini. In costume, in lingerie o in abiti succinti, le due mettono in mostra le loro curve in una gara a chi seduce più follower.