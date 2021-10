Cecilia Rodriguez sfodera il topless, Belen la segue ma poi ci ripensa… perché?

Sfida di topless sui social tra Cecilia Rodriguez e Belen . La prima osa pose super seducenti con slip ad alto tasso erotico, davanti allo specchio si copre il seno con le mani e scatena i commenti dei fan. Anche sua sorella pubblica uno scatto in topless, bella e sexy con solo un paio di mutande addosso. Poi però ci ripensa e si tira indietro dalla competizione tra sorelle: la scena è tutta per Chechu.

Quale sarà il motivo del passo indietro di Belen Rodriguez? La sua foto, un post pubblicitario per un marchio di intimo, è stata online per un po' prima di sparire dai radar. La modella e showgirl era seduta con addosso solo una brasiliana nera, il seno nudo stretto tra le braccia conserte e lo sguardo rivolto lontano. Tanta pelle nuda e sensulità da vendere. Poi però ci ha ripensato, togliendo l'immagine audace dalla sua pagina social e lasciando i follower a bocca asciutta. Ci sarà di mezzo la gelosia di Antonino Spinalbese? O la volontà di evitare l'effetto doppione con il post della sorella?

Chi invece non conosce ripensamenti è Cecilia, che provoca con fierezza e audacia. La sua lingerie è piccante da morire, e lei sa renderla ancora più sexy con pose sfrontate e audaci. Nessun passo indietro per lei, che sfoggia un corpo strepitoso e tanto sex appeal. Si immortala in topless davanti allo specchio, poi posta sui social per farsi ammirare dai follower.

