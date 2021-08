Belen Rodriguez caliente come non mai: sotto l'asciugamano... niente

In un agosto già di per sé rovente, Belen Rodriguez fa salire ancora di più la temperatura con un tris di scatti social al limite della censura. Nuda sotto l'asciugamano bianco si fotografa allo specchio, mostrando ai follower dettagli calienti delle gambe e del lato B nudo. Foto ad alto tasso erotico che ci mettono poco a fare il pieno di like e commenti.

"Calor, calor... " scrive la maliziosa Belen, che per lottare contro il caldo toglie ogni indumento. Con l'asciugamano nasconde le parti intime e lascia ai follower il compito di volare con la fantasia, mentre lei prova una serie di pose una più bollente dell'altra. I commenti ovviamente si sprecano, dagli immancabili: "Sei una mamma, copriti!" agli apprezzamenti più o meno hot.

Belen ha trascorso il Ferragosto a La Spezia, tra giri in risciò con la sorella Cecilia e tuffi in piscina. Solo poche settimane fa ha dato alla luce la sua Luna Marì, secondogenita nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, ma ha già ritrovato una forma invidiabile. In bikini a bordo vasca sfoggia un fisico tonico e perfetto: in un video social inquadra tutti i dettagli, dal seno florido al ventre piatto al lato B tonico. C'è da perdere la testa.

