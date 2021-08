Belen e Spinalbese festeggiano un anno insieme: lui ha ancora la camicia… sporca

Tgcom24 1 di 25 Instagram 2 di 25 Instagram 3 di 25 Instagram 4 di 25 Instagram 5 di 25 Instagram 6 di 25 Instagram 7 di 25 Instagram 8 di 25 Instagram 9 di 25 Instagram 10 di 25 Instagram 11 di 25 Instagram 12 di 25 Instagram 13 di 25 Instagram 14 di 25 Instagram 15 di 25 Instagram 16 di 25 Instagram 17 di 25 Instagram 18 di 25 Instagram 19 di 25 Instagram 20 di 25 Instagram 21 di 25 Instagram 22 di 25 Instagram 23 di 25 Instagram 24 di 25 Instagram 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un anno dopo il primo bacio Antonino Spinalbese conserva ancora la camicia sporca di rossetto di Belen Rodriguez. Nel frattempo, sono diventati genitori di Luna Marì e ad Albarella stanno trascorrendo le loro vacanze in famiglia. Per l’anniversario hanno scelto una serata romantica a due con tanto di cena a base di ostriche e pesce crudo e per fine serata un lettone personalizzato sotto un cielo di stelle.