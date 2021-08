Belen in forma strepitosa: ecco il primo bikini post-parto

A sole tre settimane dalla nascita della sua secondogenita, Belen Rodriguez rimette il bikini e appare in forma smagliante. Luna Marì è nata lo scorso 12 luglio, ma la showgirl una settimana dopo era già la lavoro a “Tu sì que vales” insieme alla bimba in fasce e al compagno Antonino Spinalbese. Ora si rilassa in costume nella villa delle vacanze ad Albarella e lo scatto è da urlo.

Fa ginnastica, mangia bene, gira in bicicletta tra la laguna del delta del Po e l’Adriatico, si rilassa con la sua bimba tra le braccia e le coccole di Antonino. In pochi giorni Belen è riapparsa in gran forma e il primo scatto allo specchio di due pezzi ha lasciato i follower senza parole. Un fisico già tonico e perfetto e i segni della gravidanza già dimenticati.



Del resto, pochi giorni dopo il parto, la Rodriguez è salita sul treno per andare negli studi televisivi a Roma per lavoro. Un malore l’ha costretta ad alcune flebo per riprendersi, ma poi è tornata davanti alla telecamera più strepitosa che mai. Con lei anche Antonino Spinalbese che si è occupato della piccola Luna Marì tra una poppata e l’altra.



Ad Albarella, la famiglia Rodriguez sta trascorrendo le vacanze estive. Belen e Antonino erano stati alle Maldive in primavera con il pancione, ora si riposano vicino al delta del Po con la neonata e il primogenito della showgirl, Santiago.

