Belen si sente male a "Tu si que vales", interrotte le registrazioni

Attimi di paura a "Tu si que vales" per Belen, che è stata male durante le registrazioni del programma. A rivelarlo è stata la stessa conduttrice su Instagram, mostrando ai follower il polso fasciato. "Sono tornata in hotel, non sono stata bene. Ho dovuto fare tre flebo perché ero disidratata. Ci ho provato ma non sono riuscita a registrare. Domani speriamo di riuscire...".