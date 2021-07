Belen Rodriguez mamma tenerissima, l'allattamento di Luna Marì è social

Leggi Anche Belen Rodriguez ha partorito, è nata Luna Marì

Luna Marì ha fatto il suo debutto su Instagram poche ore dopo essere venuta al mondo, per la gioia di migliaia di follower che non vedevano l'ora di conoscerla. Belen ha postato i primi scatti della sua secondogenita, poi un video con un primissimo piano sulla piccolina e, alla fine, si è mostrata durante l'allattamento. Il viso rivolto verso l'obiettivo, il seno nudo e la piccolina tutta vestita di bianco serena tra le sue braccia: un'immagine dolce e tenera.

La Rodriguez e Luna Marì sono ancora in clinica, ma ad attenderli a casa c'è Santiago impaziente di conoscere la sorella. Anche zia Cecilia Rodriguez non vede l'ora di vedere la piccola, e sui social le ha già dedicato messaggi pieni d'amore in attesa di poterla abbracciare per la prima volta. Tra i tanti che si sono congratulati con la neomamma c'è anche Fabrizio Corona, ex di Belen, che ha scritto in un post: "Auguri Gorda, benvenuta Luna" mentre Stefano De Martino, ex marito dell'argentina, si è limitato (almeno pubblicamente) a mettere dei like alle foto della neonata.

