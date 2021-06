Belen, ci siamo! Luna è pronta per nascere

“Per esplodere” scrive postando un video dalla palestra in bikini. Belen Rodriguez è alla 36esima settimana e aspetta con impazienza di tenere tra le sue braccia la sua Luna Marie. Lei e il compagno Antonino Spinalbese, insieme al primogenito Santiago e ai genitori Veronica e Gustavo, sono in villeggiatura in una villa che si affaccia sul lago di Como. Coccola il suo pancione al sole in attesa del parto. Manca davvero pochissimo.

“36esima settimana, Santi è nato alla 37esima” scrive sui social mostrando il suo pancione esplosivo che il bikini a triangolo non riesce a contenere. Ogni giorno è buono, insomma, per l’arrivo dell’attesissima Luna. Belen fotografa il cielo di notte pensando alla sua piccolina e ogni mossa e pensiero è rivolto alla bimba in arrivo. Non mancano neppure le attenzioni al suo grande ometto Santi.



“Sei un viziato” le dice teneramente a tavola mamma Rodriguez mentre inquadra nel video il figlio avuto dall’ex marito Stefano De Martino. “Dovrai stare pronta perché per Luna sarà la stessa cosa” la avverte il bambino. Ma Belen incalza dolcemente: “Non so se la vizierò quanto ho viziato te… Tu sei il primo”. Santiago si prepara ad essere un fratello maggiore decisamente amorevole e affettuoso: “Allora io la vizierò” aggiunge.



A tavola con loro ci sono anche i nonni che coccolano Belen offrendole cibi gustosi e saporiti. E ovviamente c’è Antonino che sfodera il suo fisico palestrato al sole e sorveglia la sua famiglia allargata. Sul lago di Como tutto è pronto per una fuga veloce in clinica (probabilmente milanese) non appena Luna scegliere di venire alla luce…

