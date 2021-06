Belen in giardino, ecco il pancione nudo nella notte

Relax in villa, lontano da Milano per qualche giorno in famiglia. Grigliate all’aperto, canti e balli con il clan e tanto amore da Antonino Spinalbese. Belen Rodriguez si è concessa una pausa per coccolarsi il suo pancione e ha postato foto intriganti in campagna. Prima di lasciare la location da sogno condivisa con i suoi cari ha scattato alcune immagini in giardino nella notte… col pancione nudo.

Va fiera delle sue nuove curve materne e le immortala in ogni ambientazione. Adora posare con la sua Luna nel ventre e per lei si mostra sinuosa e dolcissima davanti all’obiettivo. Che sia mare o campagna non importa, perfino lo specchio di casa a Milano va benissimo per fotografare il pancione che cresce.



Belen e Antonino diventeranno genitori in estate e le forme della showgirl sono in continua evoluzione. La Rodriguez si gode questi momenti di armonia e pace con il suo fisico in crescita e mostra sorrisi incontenibili e gioia incredibile. Desiderava diventare mamma ancora e il suo sogno si sta realizzando, la felicità che prova è evidente.

Leggi Anche Belen si spoglia: pancione e fondoschiena senza veli

Leggi Anche Per Antonino Spinalbese un nuovo tattoo dedicato ad Amore e Psiche

Belen si spoglia: pancione e fondoschiena senza veli Tgcom24 1 di 22 Instagram 2 di 22 Instagram 3 di 22 Instagram 4 di 22 Instagram 5 di 22 Instagram 6 di 22 Instagram 7 di 22 Instagram 8 di 22 Instagram 9 di 22 Instagram 10 di 22 Instagram 11 di 22 Instagram 12 di 22 Instagram 13 di 22 Instagram 14 di 22 Instagram 15 di 22 Instagram 16 di 22 Instagram 17 di 22 Instagram 18 di 22 Instagram 19 di 22 Instagram 20 di 22 Instagram 21 di 22 Instagram 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: