Belen in bikini è esplosiva alla 34esima settimana Instagram 1 di 16 Instagram 2 di 16 Instagram 3 di 16 Instagram 4 di 16 Instagram 5 di 16 Instagram 6 di 16 Instagram 7 di 16 Instagram 8 di 16 Instagram 9 di 16 Instagram 10 di 16 Instagram 11 di 16 Instagram 12 di 16 Instagram 13 di 16 Instagram 14 di 16 Instagram 15 di 16 Instagram 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Le piace definirsi una “mamacita”. Seduta a bordo piscina con un bikini che fatica a contenere le sue forme prorompenti, Belen Rodriguez posa con il suo pancione di 34 settimane. Con lei in vacanza ci sono Antonino Spinalbese e il primogenito Santiago che si diverte a sguazzare in acqua con gli amici. La showgirl è felice e non sta più nella pelle, innamorata dei suoi uomini e della piccola Luna Marie che porta in grembo.