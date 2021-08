Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, bagno sexy nella tinozza in montagna

Tgcom24 1 di 26 Instagram 2 di 26 Instagram 3 di 26 Instagram 4 di 26 Instagram 5 di 26 Instagram 6 di 26 Instagram 7 di 26 Instagram 8 di 26 Instagram 9 di 26 Instagram 10 di 26 Instagram 11 di 26 Instagram 12 di 26 Instagram 13 di 26 Instagram 14 di 26 Instagram 15 di 26 Instagram 16 di 26 Instagram 17 di 26 Instagram 18 di 26 Instagram 19 di 26 Instagram 20 di 26 Instagram 21 di 26 Instagram 22 di 26 Instagram 23 di 26 Instagram 24 di 26 Instagram 25 di 26 Instagram 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dopo le vacanze al mare e tra le onde, per i Moser è tempo di relax tra i monti. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser scelgono la Valtellina per una pausa rilassante con i loro cagnolini. Tra passeggiate in quota, buon cibo e camminate a Livigno, trovano anche un momento per un sexy bagno nella tinozza di legno all’aperto. Gli scorci tra il bikini della sorella di Belen sono intriganti…