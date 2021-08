Per Cecilia e Ignazio "incidente" a Formentera: colpa del mare grosso

Piccola odissea per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser "naufragati", si fa per dire, al largo di Formentera. La coppia e il loro amici vacanzieri vorrebbero scendere dal gommone, ma il mare grosso impedisce di avvicinarsi alla spiaggia. "Mangeremo del pesce crudo, visto che Ignazio sull''Isola dei famosi' ha imparato a farlo, sdrammatizza Chechu.

Moser si riprende nelle Stories sfoggiando la sua nuova chioma platinata e l'abbronzatura dorata: "Momento critico. C'è mare grosso, stiamo cercando di scendere ma purtroppo siamo bloccati qui tra la spiaggia e il mare", dice ai follower. Inquadra la Rodriguez seduta accanto a lui, bellissima in bikini che strizza il décolleté. Lei non si preoccupa più di tanto e scherza con i follower sulle doti da pescatore che il suo compagno ha maturato nel reality. "Mode Isola: on", ride lui.

Tutto è bene quel che finisce bene: in un modo o nell'altro il gruppetto di naufraghi riesce a conquistare la riva. Cecilia e Ignazio si filmano al ristorante mentre festeggiano l'esito positivo della loro piccola disavventura marinara. In tavola c'è un piatto di paella dall'aspetto invitante che aspetta solo di essere mangiato. Per stavolta il pericolo di mangiare solo pesce crudo è stato scampato...

